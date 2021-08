***CHELAN COUNTY PRIMARY RESULTS***

The votes are in. Click this link to the Chelan County Auditors Office for the results.

https://results.vote.wa.gov/results/20210803/chelan/?fbclid=iwar20zpv1_vvpq1tnsbwldyhb2-8qtjdml-uz5c15ejn3dvl7p8kb9d7imcc